Вингер французского Труа Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому Динамо, рассказал, что побудило его перебраться в Лигу 1.

"Очень рад быть здесь. Команда приняла меня хорошо. Должен продолжать забивать и помогать побеждать. Сделаю все возможное, чтобы помочь команде набрать как можно больше очков.

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У Труа очень интересный проект, который убедил меня перейти в этот клуб. Самое важное – поддержка фанатов и выступления команды. Люблю играть в атаке, но нет любимой позиции. Лига 1 – в топ-4 лучших лиг Европы, здесь есть отличные футболисты.

Главное – сохранить прописку в Лиге 1. Было очень приятно пообщаться с тренером и понять его видение. Он знает, как разговаривать с футболистами", – приводит слова Жерсона официальный сайт Труа.

Напомним, Родригес выступает за Труа на правах аренды, контракт 26-летнего футболиста принадлежит киевскому Динамо.

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