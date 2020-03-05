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Жерсон Родрігес: Переїзд в Туреччину – це новий виклик і шанс для моєї кар'єри

17:33 306 Читать на русском
Жерсон Родрігес: Переїзд в Туреччину – це новий виклик і шанс для моєї кар'єри
Жерсон Родрігес / ФК Анкарагюджю

Нападник Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать київському Динамо, переконаний, що переїзд у Туреччину позитивно вплине на його кар'єру.

"Мої цілі дійсно високі. Я хочу стати одним із найкращих футболістів у світі. Перед переходом я знав, у якій ситуації перебуває Анкарагюджю. Я прийшов, щоб допомогти команді. Турецька ліга – дійсно хороший чемпіонат, думаю, це буде шанс для моєї кар'єри, новий виклик.

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Ми програли в минулих матчах, в яких нам потрібні були перемоги. Тепер ми повинні виграти у Бешикташа, хочемо отримати три очки. Нам потрібна ця перемога, щоб піднятися в турнірній таблиці. У нас буде висока мотивація в цій грі, як і в попередніх матчах. Ми всі перебуваємо тут для досягнення однієї мети – зберегти команду в еліті. Я думаю, у нас це вийде", – цитує Родрігеса Timeturk.com.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес виступатиме за Анкарагюджю до кінця поточного сезону. Наразі команда зі столиці Туреччини посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Суперліги. До рятівного 15 місця – 2 очки.

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Теги
Динамо Динамо Туреччина Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Анкарагюджю Анкарагюджю
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