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Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника

11:29 6482 Читать на русском
Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника
Динамо дізналось потенційного суперника в ЛЧ / фото: ФК Динамо

У швейцарському Ньйоні сьогодні пройде жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19. Проте київське Динамо вже дізналось свого потенційного суперника – ним стане Стандард або Аякс.

Динамо у випадку проходження празької Славії в 3-му раунді Ліги чемпіонів 2018/19 на стадії плей-офф зіграє проти переможця пари Стандард – Аякс, інформує офіційний сайт УЄФА.

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19

Перша гра відбудеться на полі переможця пари Стандард – Аякс.

Кияни дізнались потенційного суперника ще до жеребкування, оскільки УЄФА підтвердив, що продовжує розводити українські та російські клуби в єврокубках. Таким чином було виключено потенційне потрапляння Динамо на переможця протистояння ПАОК – Спартак, які будуть несіяними у наступному раунді. Динамо або Славія, відповідно, будуть сіяними.

Перші матчі пройдуть 21 та 22 серпня, матчі-відповіді – 28 та 29 серпня. Саме жеребкування пройде сьогодні о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, вже завтра Динамо зіграє у Празі проти місцевої Славії в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:30.

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Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
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6
год
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46
хв
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