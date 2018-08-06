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Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19

15:07 378 Читати українською
Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19
Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19. УЕФА определил все потенциальные пары данной стадии турнира.

По результатам жеребьевки сформировано следующие пары:

Путь чемпионов

Победитель пары Олимпия/ХИК – проигравший в паре Црвена Звезда/Спартак Трнава (ЛЧ)

Победитель пары Хапоэль/АПОЭЛ – побежденный в паре Астана/Динамо Загреб (ЛЧ)

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника

Победитель пары Корк Сити/Русенборг – проигравший в паре Зальцбург/Шкендия (ЛЧ)

Победитель пары Легия/Дюделанж – победитель пары Алашкерт/Клуж

Победитель пары Спартак / Судува – проигравший в паре Селтик/АЕК (ЛЧ)

Победитель пары Шериф / Валюр – проигравший в паре Карабах/БАТЭ (ЛЧ)

Проигравший в паре Мальме/Видеотон (ЛЧ) – победитель пары ТНС/Митьюлланд

Победитель пары Торпедо Кутаиси/Кукес – победитель пары Лудогорец/Зрински

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19

Основной путь:

Слован/Рапид – Хайдук/Стяуа

Сигма/Кайрат – Севилья/Жальгирис

Аполлон/Динамо Брест – Витесс/Базель

Сарпсборг/Риека – Пюник/Маккаби

Ягеллония/Гент – Мариуполь/Бордо

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника

Рейнджерс/Марибор – Уфа/Прогресс

Нордшелланд/Партизан – Бешикташ/ЛАСК

Хапоэль/Аталанта – ЦСКА/Копенгаген

Динамо Минск/Зенит – Хиберниан/Мельде

Тренчин/Фейеноорд – Штурм/АЕК Ларнака

Генк/Лех – Спартак Суботица/Брондбю

Олимпиакос/Люцерн – Истанбул Башакшехир/Бернли

Заря/Брага – РБ Лейпциг/Университатя Крайова.

Первые встречи состоятся 23 августа, ответные – 30 августа. Победители выйдут в групповой этап Лиги Европы.

Теги
Главное Лига Европы УЕФА Жеребьевка ЛЕ
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