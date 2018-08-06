Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19. УЕФА определил все потенциальные пары данной стадии турнира.
По результатам жеребьевки сформировано следующие пары:
Путь чемпионов
Победитель пары Олимпия/ХИК – проигравший в паре Црвена Звезда/Спартак Трнава (ЛЧ)
Победитель пары Хапоэль/АПОЭЛ – побежденный в паре Астана/Динамо Загреб (ЛЧ)
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника
Победитель пары Корк Сити/Русенборг – проигравший в паре Зальцбург/Шкендия (ЛЧ)
Победитель пары Легия/Дюделанж – победитель пары Алашкерт/Клуж
Победитель пары Спартак / Судува – проигравший в паре Селтик/АЕК (ЛЧ)
Победитель пары Шериф / Валюр – проигравший в паре Карабах/БАТЭ (ЛЧ)
Проигравший в паре Мальме/Видеотон (ЛЧ) – победитель пары ТНС/Митьюлланд
Победитель пары Торпедо Кутаиси/Кукес – победитель пары Лудогорец/Зрински
Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19
Основной путь:
Слован/Рапид – Хайдук/Стяуа
Сигма/Кайрат – Севилья/Жальгирис
Аполлон/Динамо Брест – Витесс/Базель
Сарпсборг/Риека – Пюник/Маккаби
Ягеллония/Гент – Мариуполь/Бордо
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника
Рейнджерс/Марибор – Уфа/Прогресс
Нордшелланд/Партизан – Бешикташ/ЛАСК
Хапоэль/Аталанта – ЦСКА/Копенгаген
Динамо Минск/Зенит – Хиберниан/Мельде
Тренчин/Фейеноорд – Штурм/АЕК Ларнака
Генк/Лех – Спартак Суботица/Брондбю
Олимпиакос/Люцерн – Истанбул Башакшехир/Бернли
Заря/Брага – РБ Лейпциг/Университатя Крайова.
Первые встречи состоятся 23 августа, ответные – 30 августа. Победители выйдут в групповой этап Лиги Европы.