Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21 – офіційне підтвердження суперника Динамо
Сьогодні, 1 вересня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.
Київське Динамо трохи раніше дізналося своїх потенційних суперників у плей-офф кваліфікації. У третьому раунді команда Мірчі Луческу зустрінеться з нідерландським АЗ. До слова, поєдинок таки відбудеться в Україні – УЄФА офіційно затвердив час і місце проведення гри.
Усі результати жеребкування раунду плей-офф ЛЧ
Шлях чемпіонів
Славія – Мітьюлланд / Янг Бойз
Маккабі Тель-Авів / Динамо Брест – Зальцбург
Олімпіакос – Омонія / Црвена Звезда
Карабах / Мольде – Ференцварош / Динамо Загреб
Шлях представників ліг
Краснодар – ПАОК / Бенфіка
Динамо /АЗ – Гент / Рапід
Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, команди з України та Росії розводяться по різних парах.
У раунді плей-офф повертається формат спарених матчів. До цієї стадії кваліфікація в сезоні 2020/21 протистояння складалось з однієї гри.
Матчі плей-офф відбудуться 22-23 і 29-30 вересня. Переможці виходять в груповий етап Ліги чемпіонів, невдахи – виступлять на груповому етапі Ліги Європи.
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