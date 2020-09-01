Сьогодні, 1 вересня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.

Київське Динамо трохи раніше дізналося своїх потенційних суперників у плей-офф кваліфікації. У третьому раунді команда Мірчі Луческу зустрінеться з нідерландським АЗ. До слова, поєдинок таки відбудеться в Україні – УЄФА офіційно затвердив час і місце проведення гри.

Усі результати жеребкування раунду плей-офф ЛЧ

Шлях чемпіонів

Славія – Мітьюлланд / Янг Бойз

Маккабі Тель-Авів / Динамо Брест – Зальцбург

Олімпіакос – Омонія / Црвена Звезда

Карабах / Мольде – Ференцварош / Динамо Загреб

Шлях представників ліг

Краснодар – ПАОК / Бенфіка

Динамо /АЗ – Гент / Рапід

Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, команди з України та Росії розводяться по різних парах.

У раунді плей-офф повертається формат спарених матчів. До цієї стадії кваліфікація в сезоні 2020/21 протистояння складалось з однієї гри.

Матчі плей-офф відбудуться 22-23 і 29-30 вересня. Переможці виходять в груповий етап Ліги чемпіонів, невдахи – виступлять на груповому етапі Ліги Європи.

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