Поєдинок 3-го раунду кваліфікації ЛЧ за участю Динамо пройде у Києві, як і планувалось раніше.

Матч Динамо – АЗ буде зіграний на НСК Олімпійський, інформує офіційний сайт киян. УЄФА затвердив дату та початок поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Динамо – АЗ: Левченко назвав головні мінуси нідерландської команди

Таким чином, двобій відбудеться у вівторок, 15 вересня, у Києві. Початок гри – о 20:00. Поєдинок пройде без глядачів, відповідно до вимог МОЗу та УЄФА. Раніше повідомлялось, що матч можуть перенести на нейтральне поле через несприятливу епідеміологічну ситуацію в Україні та Києві зокрема.

Зазначимо, у випадку перемоги, кияни зустрінуться з тріумфатором пари Рапід – Гент.

Знищили грандів, втратили історичний шанс і потрапили на Динамо. Як пандемія вбила мрію суперника киян у Лізі чемпіонів