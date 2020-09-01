Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21 – официальное подтверждение соперника Динамо
Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги чемпионов 2020/21.
Киевское Динамо чуть раньше узнало своих потенциальных соперников в плей-офф квалификации. В третьем раунде команда Мирчи Луческу встретится с голландским АЗ. К слову, поединок таки состоится в Украине – УЕФА официально утвердил время и место проведения игры.
Все результаты жеребьевки раунда плей-офф ЛЧ
Путь чемпионов
Славия – Митьюлланд / Янг Бойз
Маккаби Тель-Авив / Динамо Брест – Зальцбург
Олимпиакос – Омония / Црвена Звезда
Карабах / Мольде – Ференцварош / Динамо Загреб
Путь представителей лиг
Краснодар – ПАОК / Бенфика
Динамо /АЗ – Гент / Рапид
Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, команды из Украины и России разводятся по разным парам.
В раунде плей-офф возвращается формат спаренных матчей. К этой стадии квалификация в сезоне 2020/21 противостояние состояло из одной игры.
Матчи плей-офф состоятся 22-23 и 29-30 сентября. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов, неудачники – выступят на групповом этапе Лиги Европы.
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