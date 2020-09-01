Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги чемпионов 2020/21.

Киевское Динамо чуть раньше узнало своих потенциальных соперников в плей-офф квалификации. В третьем раунде команда Мирчи Луческу встретится с голландским АЗ. К слову, поединок таки состоится в Украине – УЕФА официально утвердил время и место проведения игры.

Все результаты жеребьевки раунда плей-офф ЛЧ

Путь чемпионов

Славия – Митьюлланд / Янг Бойз

Маккаби Тель-Авив / Динамо Брест – Зальцбург

Олимпиакос – Омония / Црвена Звезда

Карабах / Мольде – Ференцварош / Динамо Загреб

Путь представителей лиг

Краснодар – ПАОК / Бенфика

Динамо /АЗ – Гент / Рапид

Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, команды из Украины и России разводятся по разным парам.

В раунде плей-офф возвращается формат спаренных матчей. К этой стадии квалификация в сезоне 2020/21 противостояние состояло из одной игры.

Матчи плей-офф состоятся 22-23 и 29-30 сентября. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов, неудачники – выступят на групповом этапе Лиги Европы.

"Надо только сыграть, как Десна": фанаты АЗ реагируют на матч с Динамо в ЛЧ – от самоиронии до железной причины победить