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Зеніт приховував травму Малкома – бразилець не вийде на поле до весни

20:22 276 Читать на русском
Зеніт приховував травму Малкома – бразилець не вийде на поле до весни
Малком / фото: ФК Зеніт

Нападник Зеніта Малком вибув на тривалий термін через ушкодження проксимального м'язово-сухожильного переходу прямого м'яза лівого стегна.

Малком після переходу з Барселони зіграв за пітерців всього 63 хвилини, востаннє з'явившись на полі ще в серпні. Тривалий час було невідомо, що стало причиною відсутності бразильця.

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Ще минулого тижня вінгер обіцяв невдовзі відновитися, але російська преса повідомила, що ця тема табуйована, і деталей травми не знає ніхто, зазначає Sport24.

Лише сьогодні, 10 жовтня, стало відомо, що Малком переніс операцію. Вінгер вже повернувся з Фінляндії в Петербург, але до тренувань приступить не раніше, ніж через кілька місяців. А в грі допоможе Зеніту в найкращому випадку в кінці лютого, якщо команда проб'ється у плей-офф єврокубків.

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