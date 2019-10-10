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Зенит скрывал травму Малкома – бразилец не выйдет на поле до весны

20:22 110 Читати українською
Зенит скрывал травму Малкома – бразилец не выйдет на поле до весны
Малком / фото: ФК Зенит

Нападающий Зенита Малком выбыл на длительный срок из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Малком после перехода из Барселоны сыграл за питерцев всего 63 минуты, в последний раз появившись на поле еще в августе. Долгое время было неизвестно, что стало причиной отсутствия бразильца.

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Еще на прошлой неделе вингер обещал вскоре восстановиться, но российская пресса сообщила, что эта тема табуирована и деталей травмы не знает никто, отмечает Sport24.

Только сегодня, 10 октября, стало известно, что Малком перенес операцию. Вингер уже вернулся из Финляндии в Петербург, но к тренировкам приступит не раньше, чем через несколько месяцев. А в игре поможет Зениту в лучшем случае в конце февраля, если команда пробьется в плей-офф еврокубков.

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