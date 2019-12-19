Збірна України завершила 2019 рік у топ-25 найсильніших команд світу

Італія — 11:37 2527
-
Роналду забив фантастичний гол у Серії А – вражаючі цифри "польоту в космос"
-
Ліверпуль офіційно підписав МінаміноАнглія — 10:18 4036
-
Суперник Шахтаря в ЛЄ загрожує вильотом: космічні прибутки, дика серія – вони прибивали Динамо і РакицькогоЛіга Європи — 08:00 5578
-
Барселона та Реал розписали нічию: найнудніше Ель Класіко за 17 років, тактична перемога Зідана та суддівські помилкиІспанія — 02:55 4002
-
Зінченко вперше після травми з'явився в старті Манчестер Сіті та допоміг Пепу вийти у півфінал Кубка лігиАнглія — 18 груд 4682