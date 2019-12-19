Збірна України завершила 2019 рік у топ-25 найсильніших команд світу

Команда Андрія Шевченка завершує 2019 рік у топ-25 найсильніших національних збірних світу.

Міжнародна федерація футболу оприлюднила новий рейтинг збірних. У новому реєстрі "синьо-жовті" залишилися на 24 місці (1537 балів). Серед європейських збірних наша національна команда посідає 15 місце.

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Суперники збірної України на Євро-2020, збірні Нідерландів та Австрії, розташувались на 14 та 26 місці відповідно.

До слова, у рейтингу ФІФА продовжує лідирувати збірна Бельгії (1765 очок), яка випереджає чемпіонів світу французів та збірну Бразилії.

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