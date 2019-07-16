Збірна України з пляжного футболу відмовилась їхати в Росію на кваліфікацію чемпіонату світу

"Синьо-жовті" не братимуть участь у відборі до ЧС-2019.

Національна команда України проігнорує кваліфікаційний відбір на чемпіонат світу-2019 з пляжного футболу, який відбудеться в Москві.

"Прийнято рішення не делегувати збірну України на ці змагання", – вказано в заяві Асоціації пляжного футболу України.

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Турнір відбуватиметься в столиці Росії з 19-го по 27 липня на арені Лужники. "Жовто-сині" потрапили у групу D, в якій перебувають збірні Іспанії, Азербайджану та Латвії.

Таким чином підопічні Євгена Варениці автоматично пропустять фінальну частину змагань, яку прийматиме Парагвай з 21 листопада по 1 грудня.

Варто відзначити, що збірна України не нудьгуватиме без кваліфікаційних матчів у Москві, адже на команду очікують поєдинки Суперфіналу Євроліги, який відбуватиметься 5 – 8 вересня в Португалії. Також на наших співвітчизників очікує поїзда у Катар на Всесвітні пляжні ігри (12 – 16 жовтня).

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