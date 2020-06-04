Збірна України з кіберфутболу зіграє з Північною Македонією в 1/4 European Nations Cup – до трофею залишилося 3 кроки

4 червня о 19.00 збірна України з кіберфутболу в межах чвертьфіналу міжнародних онлайн-змагань #StayHome European Nations Cup зустрінеться з командою Північної Македонії.

Турнір #StayHome European Nations Cup проходить під егідою Української асоціації футболу за ініціативи Федерації кіберспорту України та Європейської кіберспортивної федерації. У ньому беруть участь команди з 12-ти країн. Турнір проходить у трьох дисциплінах – CS:GO, League of Legends та Pro Evolution Soccer (PES).

Збірну України з кіберфутболу в дисципліні PES представляють Віталій Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк та Ігор Ighor_8 Любчак.

За підсумками групового турніру українські кіберспортсмени зайняли друге місце у своєму квартеті, набравши шість залікових балів. Максим Makson Андрасюк не залишив шансів Фірузу Буксаєву з Азербайджану у стартовій серії – 3:0 та 6:2, Ігор Ighor_8 Любчак організував камбек у протистоянні з командою Грузії – 0:1, 4:2 та 3:2, а заключний поєдинок Віталій Budb_proshe Литвинов з Kepa_PFC із Сербії завершився на користь чинного віце-чемпіона Європи – 0:1 та 5:6.

Першим суперником "синьо-жовтих" у плей-офф стане збірна Північної Македонії, яка також фінішувала другою у своїй групі, випередивши команди Чехії та Білорусі, але поступившись лідерством колективу кіберфутболістів з Бельгії.

За регламентом турніру суперники можуть грати, як збірними, так і футбольними клубами. Попередньо, гравці української команди грали саме збірною України, за винятком матчу з опонентами з Грузії, коли Makson виставив проти топових клубів, що обрали грузини, збірну Франції.

У матчі з Македонією і українські гравці, і гравці команди-суперниці гратимуть ТОПовимо футбольними клубами, що додасть нової інтриги протистоянню!

Нагадаємо, формат плей-офф передбачає серії матчів на виліт до двох перемог.

Усі ігри української збірної транслюються на YouTube-каналі Української асоціації футболу, тож долучайтеся до показу онлайн-баталій та підтримуйте збірну України з кіберфутболу на престижному міжнародному турнірі #StayHome European Nations Cup!

4 червня, 19.00. Чвертьфінал Україна – Північна Македонія.

Нашим хлопцям лишилося зробити усього три кроки до трофею!