У понеділок, 8 лютого відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи з кіберфутболу – eEuro-2021. Онлайн-церемонія дала старт другому розіграшу найбільших змагань під егідою УЄФА серед електронних збірних команд у дисципліні Pro Evolution Soccer.

У жеребкуванні відбірної стадії змагань узяли участь 55 країн, які були розподілені на 10 груп (п'ять груп по п'ять країн та п'ять – по шість).

Збірна України, представлена двома кіберфутболістами – Сергієм Sergobibika Марченком та Ігорем ighor_8 Любчаком, – опинилася під час жеребкування в третьому кошику й у підсумку потрапила до групи А.

За вихід на континентальну першість синьо-жовті позмагаються зі збірними Іспанії, Фінляндії, Північної Македонії та Естонії.

Як проходитиме кваліфікація eEuro-2021?

Матчі відбору eEuro-2021 проходитимуть у чотири ігрові дні – 15-го та 29 березня, а також 12-го та 26 квітня. Група А проводитиме свої змагання 15 березня та 12 квітня з 18.00 до 23.00 за київським часом. Геймери змагатимуться між собою у грі PES 2021 на платформі PlayStation 4.

Кожна збірна зіграє по два матчі проти інших команд у своїй групі (1 vs 1). За перемогу в кожній грі нараховуватимуться три очки, за нічию - одне, за поразку - нуль.

Хто потрапить на eEuro-2021?

10 переможців груп потраплять на чемпіонат Європи, який проходитиме 9-го та 10 липня в Лондоні, напряму.

10 команд, які посядуть у своїх групах другі місця, поведуть боротьбу за вихід до фінального раунду eEuro-2021 у серії плей-офф.

10-го та 17 травня пройдуть вирішальні поєдинки на виліт, які й визначать шістьох володарів путівок на європейський форум із кіберфутболу.

Яким буде призовий фонд eEuro-2021?

Призовий фонд чемпіонату Європи серед електронних збірних команд 2021 року – 100 тис. євро. Переможець отримає 40 тис. євро, а залишок буде розподілений між усіма фіналістами турніру.

Нагадаємо, що перемогу в першому розіграші чемпіонату Європи УЄФА з кіберфутболу 2020 року здобула збірна Італії, яка у фінальній п’ятиматчевій серії обіграла команду Сербії з рахунком 3:1.

Збірна України у відборі eEuro-2020 посіла третє місце у групі H, в якій, до речі, виступали майбутні чемпіони Європи, італійці, не зумівши кваліфікуватися до фінальної частини змагань.

Гравці збірної України з кіберфутболу у дисципліні Pro Evolution Soccer прокоментували результати жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи серед електронних збірних команд – eEuro-2021

Синьо-жовті потрапили до групи А, у межах якої у березні-квітні 2021 року проведуть онлайн-баталії із командами Іспанії, Фінляндії, Північної Македонії та Естонії.

На думку Ігоря ighor_8 Любчака, збірну в будь-якому разі чекав непростий жереб, адже Україна перебувала у третьому кошику під час церемонії:

"Нас чекають складні ігри зі збірною Іспанії, яку представлять професійні кіберфутболісти футбольного клубу Баварія. Але і з ними можна грати й розраховувати на позитивний результат.

Збірна Фінляндії поки не до кінця вивчений суперник. Водночас не можна сказати, чи пощастило нам з ними.

Щодо інших збірних, то ми не поступаємось їм за рівнем. Тож загалом жереб для нас вдалий. Вірю, що зможемо успішно кваліфікуватися на eEuro2021".

Сергій Sergobibika Марченко виділив же інший цікавий підсумок жеребкування: у групі А відсутній явний аутсайдер, й усі матчі будуть дуже конкурентними.

"У складі кожної збірної, якій нам доведеться протистояти, є сильний гравець. На мою думку, група буде цікавою в контексті майбутніх ігор, тож будемо старатись якнайкраще проявити себе", – підсумував гравець збірної України.