Гравці "синьо-жовтих" надовго запам'ятають поєдинок з Німеччиною у Лізі націй.

Головна команда країни поступилась Німеччині у Лейпцигу з рахунком 1:3. Це була четверта поспіль поразка "синьо-жовтих".

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За інформацією Sport.ua, Україна видала найгіршу серію виїзних матчів у своїй історії. Підопічні Шевченка програли Іспанії (0:4), Франції (1:7), Польщі (0:2) та вищезгаданим німцям. Раніше збірна зазнавала не більше трьох поразок на виїзді – у 1994-1995, 2001-2002, 2003 и 2004 роках.

Зауважимо, після 5-ти турів команда Шевченка розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці групи А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Ліги націй Швейцарія.

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