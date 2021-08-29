"Капітаном буде Пятов Андрій. Віце-капітан – Андрій Ярмоленко. Я нічого не хочу міняти.

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Як було, так і нехай і залишається. Вони заслужили. Я з ними вже розмовляв. Залишається, як було", – сказав Петраков під час презентації тренерського штабу збірної України.

Нагадаємо, Олександр Петраков був призначений виконувачем обов'язків головного тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка. Перші матчі з новим тренерським штабом "синьо-жовті" проведуть вже на початку вересня: 1-го числа проти Казахстану і 4-го – проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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