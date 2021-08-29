Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, кто будет выводить команду на поле с капитанской повязкой.

"Капитаном будет Пятов Андрей. Вице-капитан – Андрей Ярмоленко. Я ничего не хочу менять.

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Как было, так и пусть и остается. Они заслужили. Я с ними уже разговаривал. Остается, как было", – сказал Петраков во время презентации тренерского штаба сборной Украины.

Напомним, Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко. Первые матчи с новым тренерским штабом "сине-желтые" проведут уже в начале сентября: 1-го числа против Казахстана и 4-го – против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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