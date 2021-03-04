Руслан Ротань матиме змогу протестувати своїх підопічних в рамках турніру Antalya Cup 2021, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Змагання відбуватимуться у Туреччині з 24-го до 29 березня, а конкуренцію Україні U-21 складуть молодіжні збірні Болгарії, Казахстану, Північної Македонії, Словаччини та Узбекистану.

Варто відзначити, що українці є чинним тріумфатором турніру, "синьо-жовті" здобували цей кубок у 2019-му. Восени для команди Ротаня розпочнуться матчі відбору до Євро-2023.

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