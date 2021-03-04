Руслан Ротань сможет протестировать своих подопечных в рамках турнира Antalya Cup 2021, сообщает официальный сайт УАФ.

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Соревнования будут проходить в Турции с 24 до 29 марта, а конкуренцию Украине U-21 составят молодежные сборные Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана.

Стоит отметить, что украинцы являются действующим триумфатором турнира, "сине-желтые" получали этот кубок в 2019-м. Осенью для команды Ротаня начнутся матчи отбора к Евро-2023.

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