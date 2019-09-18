Збірна України U-21 проведе спаринг з Грецією

-
УЄФА прокоментував виплату траншу для УАФ в офшор, пов'язаний із СуркісомУкраїна — 15:10 8
-
Шахтар U-19 болючою поразкою від Манчестер Сіті U-19 розпочав сезон у Юнацькій лізі УЄФАЛіга чемпіонів — 14:53 928
-
Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг ракЛіга Європи — 14:20 1422
-
Помер Ріксен, який страждав від смертельної хворобиСвіт — 13:55 3751
-
Шахтар не готовий до Ліги чемпіонів: три причини для тривогиСергій Тищенко — 12:00 5725