toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР U-19 - МАНЧЕСТЕР СІТІ U-19 ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Збірна України U-21 проведе спаринг з Грецією

14:45 66 Читать на русском
Збірна України U-21 проведе спаринг з Грецією
Україна U-21 / УАФ

Підопічні Руслана Ротаня завітають на Балкани, де зіграють товариський матч проти Греції.

УАФ у своєму Instagram повідомила, що збірна України U-21 домовилась про товариський матч із Грецією. Поєдинок відбудеться 14 вересня в Афінах.

Україна U-21 – Мальта U-21 – 4:0 – відео голів та огляд матчу

За 3 дні до цього підопічні Руслана Ротаня зіграють на виїзді матч відбіркового циклу Євро-2021 проти Румунії.

У кваліфікації "синьо-жовті" за стартові 2 тури набрали 3 очки, поступившись Фінляндії (0:2) і розгромивши Мальту (4:0).

Україна U-21 розбила Мальту U-21 у відборі до Євро-2021: ефектні голи, цікаві напрацювання та проблеми з психологією

blog_ava
Вернидуб: Сікан посидить в Шахтарі рік-два, не граючи, і зникне
06:30
2936
Теги
Греція Греція Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
48
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук