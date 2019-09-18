Збірна України U-21 проведе спаринг з Грецією

Підопічні Руслана Ротаня завітають на Балкани, де зіграють товариський матч проти Греції.

УАФ у своєму Instagram повідомила, що збірна України U-21 домовилась про товариський матч із Грецією. Поєдинок відбудеться 14 вересня в Афінах.

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За 3 дні до цього підопічні Руслана Ротаня зіграють на виїзді матч відбіркового циклу Євро-2021 проти Румунії.

У кваліфікації "синьо-жовті" за стартові 2 тури набрали 3 очки, поступившись Фінляндії (0:2) і розгромивши Мальту (4:0).

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