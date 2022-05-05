Молодіжка у червні зіграє заключні чотири поєдинки у своїй групі відбору чемпіонату Європи.

Визначились місця проведення двох гостьових матчів збірної України U-21 у відборі на Євро-2023, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірна України U-21 дізналась дати перенесених матчів відбору Євро-2023

Поєдинок проти Фарерських островів підопічні Руслана Ротаня проведуть 1 червня у Торсгавні на стадіоні Торсволлур. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом. Інший гостьовий матч відбудеться 12 червня проти Вірменії. Гра пройде на стадіоні Єреванської футбольної академії і стартує о 18:00.

Нагадаємо, окрім вищезгаданих поєдинків "синьо-жовті" зіграють вдома з Північною Македонією (5 червня) та Францією (9 червня). За попередньою інформація, обидві зустрічі пройдуть в Кишиневі (Молдова).

До слова, у фінальній частині Євро-2023 виступатимуть 16 команд – Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, в якому гратимуть вісім володарів других місць). Україна після шести матчів йде у турнірній таблиці своєї групи на другій сходинці, відстаючи від лідера – Франції – на 6 очок і маючи гру в запасі.

Україна не їде на Євро: шалений син легенди Динамо, перлина Ювентуса, претензія до тренера – чого забракло U-17