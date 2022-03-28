Збірна України U-19 отримала календар відбіркових матчів на Євро-2022, повідомляє офіційний сайт УАФ.

ЧС-2022: УАФ не підтримує ідею надання збірній України прямої путівки на турнір

Команда Володимира Єзерського у Групі 6 зіграє з Нідерландами, Норвегією та Сербією. Спочатку команди мали зустрітися в рамках міні-турніру в Нідерландах 23-29 березня, однак УЄФА переніс відбіркові поєдинки через війну Росії проти України. Нова дата міні-турніру – з 1 по 7 червня.

Календар матчів еліт-раунду відбору на Євро-2022 у Групі 6:

1 червня

17:00 – Норвегія – Україна

20:00 – Нідерланди – Сербія

4 червня

13:00 – Україна – Сербія

17:00 – Нідерланди – Норвегія

7 червня

20:00 – Україна – Нідерланди

20:00 – Сербія – Норвегія

До слова, на чемпіонат Європи вийдуть переможці сімох відбіркових груп. Словаччина здобула пряму путівку у фінальний етап на правах господаря турніру. Континентальна першість пройде з 18 червня до 1 липня.

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