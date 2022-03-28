Сборная Украины U-19 получила календарь отборочных матчей на Евро-2022, сообщает официальный сайт УАФ.

ЧМ-2022: УАФ не поддерживает идею предоставления сборной Украины прямой путевки на турнир

Команда Владимира Езерского в Группе 6 сыграет с Нидерландами, Норвегией и Сербией. Сначала команды должны были встретиться в рамках мини-турнира в Нидерландах 23-29 марта, однако УЕФА перенес отборочные поединки из-за войны России против Украины. Новая дата мини-турнира – с 1 по 7 июня.

Календарь матчей элит-раунда отбора на Евро-2022 в Группе 6:

1 июня

17:00 – Норвегия – Украина

20:00 – Нидерланды – Сербия

4 июня

13:00 – Украина – Сербия

17:00 – Нидерланды – Норвегия

7 июня

20:00 – Украина – Нидерланды

20:00 – Сербия – Норвегия

К слову, на чемпионат Европы выйдут победители семи отборочных групп. Словакия завоевала прямую путевку в финальный этап на правах хозяина турнира. Континентальное первенство пройдет с 18 июня по 1 июля.

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