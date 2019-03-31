Сборная Украины U-17 уступила Испании и не смогла выйти в финальную часть Евро-2019

Сборная Украины U-17, к сожалению, не будет участвовать в финальной части Евро-2019.

Элит-раунд Евро-2019 (U-17). Группа 5

Украина – Испания – 0:1

Гол: Туррьентес, 90

Сборная Украины U-17 в меньшинстве уступила Греции в матче отбора к Евро-2019

Первый тайм был за испанцами, которые создали три голевых момента против одного в украинцев. В составе "сине-желтых" выделялся голкипер Руслан Нещерет, который несколько раз спасал ворота.

Во втором тайме подопечные Владимира Езерского немного выровняли статистику ударов, но это не спасло сборную Украины. На последней минуте встречи пиренейцы забили победный мяч.

Украинцы на этой стадии турнира завершили свои выступления на пути к финальной части чемпионата Европы.

"Він хоче грати за Україну". Мілан виховує українця, якого називають "другим Шевченком" – ми ризикуємо його втратити