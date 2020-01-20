Збірна України серед ветеранів стала переможцем Кубка легенд у Грузії

Кубок легенд, присвячений вшануванню пам’яті відомого футбольного функціонера, менеджера УЄФА Давида Петріашвілі, виграла збірна України.

За трофей змагалися шість збірних, сформованих із відомих футболістів минулих років, – Грузії, України, Іспанії, Туреччини, УЄФА та ФІФА.

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Збірна ветеранів України вирушила до Грузії під керівництвом тренера Володимира Лозинського в наступному складі: Віталій Рева, Олег Собуцький, Владислав Ващук, Володимир Єзерський, Руслан Ротань, Едуард Цихмейструк, Віталій Мандзюк, Микола Іщенко, Богдан Шершун, В’ячеслав Шевчук, Олексій Бєлік, Андрій Донець та Андрій Хомін.

"Синьо-жовті" стартували на турнірі з безгольової нічиєї проти Туреччини. У другому матчі розгромили Іспанію (4:1), у півфіналі не залишили шансів команді УЄФА – 5:1, а у фінальному поєдинку мінімально здолали Грузію (1:0). Окрім того, Віталій Рева був визнаний найкращим воротарем турніру.

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