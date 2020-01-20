Сборная Украины среди ветеранов стала победителем Кубка легенд в Грузии

Кубок легенд, посвященный памяти известного футбольного функционера, менеджера УЕФА Давида Петриашвили, выиграла сборная Украины.

За трофей боролись шесть сборных, сформированных из известных футболистов прошлых лет – Грузии, Украины, Испании, Турции, УЕФА и ФИФА.

Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол в ворота Финляндии – видео космической комбинации

Сборная ветеранов Украины отправилась в Грузию под руководством тренера Владимира Лозинского в следующем составе: Виталий Рева, Олег Собуцкий, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Руслан Ротань, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Николай Ищенко, Богдан Шершун, Вячеслав Шевчук, Алексей Белик, Андрей Донец и Андрей Хомин.

"Сине-желтые" стартовали на турнире из безголевой ничьей против Турции. Во втором матче разгромили Испанию (4:1), в полуфинале не оставили шансов команде УЕФА – 5:1, а в финальном поединке минимально одолели Грузию (1:0). Кроме того, Виталий Рева был признан лучшим вратарем турнира.

Збірна України перед Євро-2020: топ-7 кандидатів для Шевченка на випадок форс-мажору