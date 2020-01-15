Жіноча збірна України з футзалу забила шедевральний гол у ворота Фінляндії – відео космічної комбінації

Комбінації, яку створили наші дівчата у матчі проти збірної Фінляндії, можуть позаздрити найкращі форварди світу.

Жіноча збірна України з футзалу у ці дні приймає участь у турнірі Lviv Freedom Cup-2020. У престижному змаганні, окрім українок, приймають участь ще п’ять збірних – Угорщина, Італія, Словаччина, Фінляндія і Чехія.

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Наші дівчата, які при жеребкуванні потрапили у групу А, успішно пройшли своїх суперників: у першому матчі було розгромлено збірну Угорщини (5:1), а згодом постраждала і Фінляндія (5:2). Відзначимо, що збірна України стала першим фіналістом турніру і у вирішальному матчі зустрінеться з італійками.

Окремо варто відзначити гол українок у ворота команди Фінляндії – комбінація вийшла просто космічною.

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