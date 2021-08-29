"Синьо-жовті" під керівництвом Олександра Петракова розпочали підготовку до поєдинків відбору до чемпіонату світу-2022.

Гравці збірної України прибули до розташування національної команди, яка вже у найближчі дні зіграє свої матчі у рамках кваліфікації до ЧС-2022, інформує офіційний Telegram-канал УАФ.

Збірна України визначилась з капітаном на найближчі матчі відбору ЧС-2022

Відзначимо, що у складі "синьо-жовтих" наразі відсутні представники Шахтаря, які сьогодні, 29 серпня, проведуть свій матч чемпіонату проти Миная. Також поки немає легіонерів збірної України, які не встигли прибути до розташування команди

Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі відбору на ЧС – 1-го проти Казахстану і 4-го проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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