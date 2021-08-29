"Сине-желтые" под руководством Александра Петракова начали подготовку к поединкам отбора к чемпионату мира-2022.

Игроки сборной Украины прибыли в расположение национальной команды, которая уже в ближайшие дни сыграет свои матчи в рамках квалификации к ЧМ-2022, информирует официальный Telegram-канал УАФ.

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Отметим, что в составе "сине-желтых" пока отсутствуют представители Шахтера, которые сегодня, 29 августа, проведут свой матч чемпионата против Миная. Также пока нет легионеров сборной Украины, которые еще не успели прибыть в расположение команды

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча отбора на ЧМ – 1-го против Казахстана и 4-го против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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