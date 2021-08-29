Нападник збірної України Роман Яремчук ризикує не зіграти у матчі 4-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

Яремчук нещодавно отримав щеплення від COVID-19, після чого у нападника піднялась температура, інформує meta-ratings.

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Через це участь Романа у тренувальному процесі наразі виключена. Вихід Яремчука у матчі проти Казахстану залежить від його самопочуття. Додамо, що поєдинок запланований вже на 1 вересня та відбудеться в Нур-Султані. Завтра, 30 серпня, форвард Бенфіки повинен прибути до національної команди.

Нагадаємо, нападник після Євро-2020 перебрався до Бенфіки за 17 млн євро та встиг у 4 матчах відзначитись голом та 2 асистами.

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