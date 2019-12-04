Збірна України проведе ще два спаринги перед Євро-2020 – відомі дати

Національна команда України продовжує шукати собі спаринг-партнерів в рамках підготовки до Євро-2020.

Збірна України планує провести 2 спаринги перед Євро-2020. УАФ веде перемовини з двома потенційними суперниками, імена яких поки не розголошують, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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Втім, відомо, що команди Ірландії серед них немає, хоча раніше з'являлася відповідна інформація про можливий товариський матч. Поєдинки заплановані на 2 і 7 червня.

Нагадаємо, що за попередньою інформацією, підопічні Андрія Шевеченка проведуть ще 2 спаринги у березні проти Франції та Польщі.

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