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Збірна України переможе Росію, якщо вони зустрінуться на Євро-2020, – Сабо

07:30 557 Читать на русском
Збірна України переможе Росію, якщо вони зустрінуться на Євро-2020, – Сабо
Йожеф Сабо / Фото з відкритих джерел

Колишній тренер і гравець київського Динамо Йожеф Сабо порівняв поточний рівень збірних України та Росії.

"Обурення росіян через слова Яремчука? Це дурість – нападати на футболістів. Якщо Яремчук так висловився, значить це його думка. Давайте подивимося після жеребкування, в яку групу потраплять збірні Росії та України.

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Вважаю, що на сьогоднішній день підопічні Шевченка перевершують команду Росії: в тактичному плані, за ігровим стилем. "Синьо-жовті" набагато вищі за північного сусіда. Я не зміню свою думку, тому що оцінюю за побаченими іграми. Упевнений, що якщо наша команда зустрінеться з росіянами на Євро-2020, то виграє", – розповів Сабо в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, і Україна і Росія заздалегідь забезпечили собі участь в основній стадії Євро-2020. Команда Шевченка виграла групу В, в якій були чинні чемпіони Європи португальці, а підопічні Черчесова завершили відбір на другому місці – у групі І лідером стала Бельгія.

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Теги
Євро-2020 Росія Росія Україна Україна Йожеф Сабо
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