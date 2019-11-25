Росія має отримати дискваліфікацію на 4 роки – як висновок комісії WADA може вплинути на Євро-2020

Російських спортсменів треба відлучити від спорту на багаторічний термін. Такого висновку дійшла комісія, яка рекомендувала це рішення Всесвітній антидопінговій організації (WADA).

Комісія з питань дотримання Світового антидопінгового кодексу (CRC) рекомендувала WADA відсторонити Росію від будь-яких міжнародних змагань на 4 роки. Це стосується і Чемпіонату Європи 2020, де ця країна повинна була приймати груповий турнір у своїй групі, і Олімпійських ігор-2020 в Токіо. Якщо висновок згаданої комісії набуде чинності, російським спортсменам заборонять виступати під їхнім національним прапором, а дозволять лише у статусі нейтральних гравців, інформує офіційний сайт Всесвітньої антидопінгової організації. Остаточне рішення мають ухвалити на засіданні виконкому організації в Парижі 9 грудня 2019.

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Російське антидопінгове агентство (RUSADA) визнано таким, що не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу через масові маніпуляції з допінг-пробами і неможливість з'ясувати істину. На початку 2019 року Росія передала WADA дані своїх лаборатарій, сподіваючись зняття попередніх санкції. Натомість комісія дослідила, що RUSADA надіслало некоректні зразки, видаливши чи змінивши дані про сотні позитивних допінг-тестів.

Зокрема, було виявлено втручання в комп'ютерні системи і файли даних (здійснене у 2018-2019 роках після вимог надати повні достовірні копії) з метою створити враження, ніби дані з Москви в їхньому нинішньому стані виглядають так само, як у базі за 2015-й рік. Відтак рекомендують усунути росіян навіть зі спортивних змагань, на які ті вже кваліфікувалися, крім тих випадків, де це "неможливо реалізувати юридично або практично".

Відзначимо, що чотирирічна заборона також стосується права приймати міжнародні турніри, тому Санкт-Петербург, який повинен був приймати групову стадію разом з данським Копенгагеном, а також чвертьфінал, можуть виключити з міст-господарів Євро-2020. Крім цього, Санкт-Петербург два місяці тому обрали як місце проведення фіналу Ліги чемпіонів-2021, але тут особливих проблем із заміною не буде.

Водночас не виключений варіант, що збірній Росії дозволять зіграти на чемпіонатах Європи чи світу як нейтральним представникам, які просто не зможуть виступати під прапором країни. Натомість голова російського організаційного комітету Євро-2020 продовжує наполягати, що правовласником турніру є УЄФА, і сподівається уникнути покарання та всупереч усьому провести кілька матчів групового етапу.

При цьому британський The Telegraph вже припускає, що Росію на найближчому Чемпіонаті Європи може замінити Шотландія, яка посіла 3-є місце в одній групі відбору з командою Черчесова. А ось статус господаря можуть надати Стокгольму, який у 2014-му програв боротьбу за право приймати турнір і розташований недалеко від Данії. Теоретично це може вплинути на збірну України, в якої міг би з'явитись додатковий варіант групи (з Росією наші команди розводять), однак жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада 2019, тобто до оголошення остаточного рішення WADA, тож навряд чи там врахують цей момент.

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