"Дякую усім за ще один продуктивний збір! 6/6 очок лишають нам шанс здобути друге місце у цій важкій групі. У нас залишається найважливіша, вирішальна гра проти Італії через місяць.

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Хоч і домашній матч ми вкотре будемо проводити далеко від дому, я дуже сподіваюсь та вірю у вашу підтримку, яка була на найвищому рівні у Трнаві, Вроцлаві та Празі у цьому відборі – вона нам буде дуже важлива!" – написав Ребров у соцмережах.

Перед фінальним етапом відбору Євро-2024 ситуація наступна: Україна має 3 очки переваги над Італією, але у "Скуадри" 17 листопада ще домашня зустріч з Північною Македонією. 20 листопада команди Реброва і Спаллетті зійдуться у Леверкузені. У разі рівності очок будуть враховувати очні матчі (перший Італія виграла 2:1).

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