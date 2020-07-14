Збірна України напередодні старту Ліги націй планує провести збір у Харкові, – ЗМІ

Команда Андрія Шевченка збереться у Харкові після першого туру нового сезону чемпіонату України.

"Синьо-жовті" перед матчами Ліги націй у вересні планують провести тренувальний збір у Харкові, повідомляє Sport Arena.

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За інформацією видання, старт збору попередньо очікується 25-26 серпня. Очікується, що перший тур нового сезону відбудеться 22 серпня, це базовий день. А 25 серпня в Києві відбудеться матч за Суперкубок України між Шахтарем і Динамо. В цей же день футболісти збірної, які не представляють ці два клуби, почнуть з'їжджатися до Харкова, а гравці "гірників" і киян прибудуть на місце збору 26 серпня.

Нагадаємо, збірна України під час цього збору буде готуватися до двох поєдинків Ліги націй. 3 вересня "синьо-жовті" приймуть збірну Швейцарії у Львові на стадіоні Арена Львів, а 6 вересня в гостях зіграють з Іспанією.

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