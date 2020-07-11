Німеччина – Україна: стало відоме місце проведення поєдинку Ліги націй

Збірна Німеччини визначилась, де прийматиме Україну в рамках поєдинку 5-го туру Ліги націй.

Збірна Німеччини проведе поєдинок зі збірною України 14 листопада на Ред Булл Арені в Лейпцигу, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

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Також, "манншафт" визначились, де гратимуть з Іспанією та Швейцарією. "Фурію Роху" німці прийматимуть в Штутгарті 3 вересня, а своїх географічних сусідів – 13 жовтня в Кельні. Зазначається, що за винятком матчів Ліги націй, підопічні Льова проведуть два товариські поєдинки 7 жовтня та 11 листопада.

Нагадаємо, окрім Німеччини, суперниками України в групі Ліги націй стануть Іспанія та Швейцарія.

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