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Німеччина – Україна: стало відоме місце проведення поєдинку Ліги націй

11:13 - Читать на русском
Німеччина – Україна: стало відоме місце проведення поєдинку Ліги націй
Гравці збірної України / Getty Images

Збірна Німеччини визначилась, де прийматиме Україну в рамках поєдинку 5-го туру Ліги націй.

Збірна Німеччини проведе поєдинок зі збірною України 14 листопада на Ред Булл Арені в Лейпцигу, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

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Також, "манншафт" визначились, де гратимуть з Іспанією та Швейцарією. "Фурію Роху" німці прийматимуть в Штутгарті 3 вересня, а своїх географічних сусідів – 13 жовтня в Кельні. Зазначається, що за винятком матчів Ліги націй, підопічні Льова проведуть два товариські поєдинки 7 жовтня та 11 листопада.

Нагадаємо, окрім Німеччини, суперниками України в групі Ліги націй стануть Іспанія та Швейцарія.

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Теги
Ліга націй Головне Швейцарія Швейцарія Німеччина Німеччина Україна Україна Іспанія Іспанія
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