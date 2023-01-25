Вже у 2024 році Ліга націй і кваліфікація на чемпіонат Європи будуть відбуватися за дещо іншими форматами.

На засіданні Виконкому УЄФА, яке відбулося 25 січня у Ньйоні, були затверджені зміни у проведенні Ліги націй та кваліфікації на чемпіонат Європи, які наберуть чинності у 2024 році. Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

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У Лізі націй буде доданий новий раунд плей-офф , який гратимуть у березні. Переможці та володарі других місць у групах Ліги А проведуть між собою по матчу вдома та на виїзді в рамках 1/4 фіналу, після чого чотири найкращі збірні вийдуть у фінальну стадію.

Володарі третіх місць у групах Ліги А та других місць у групах Ліги В, а також третіх місць у групах Ліги В та других місць у групах Ліги С зіграють один з одним удома та на виїзді у стикових матчах за підвищення/пониження у класі.

Відповідно, за такого формату Ліги націй збірна України матиме більше шансів на підвищення. Зокрема, у 2022 році команда Олександра Петракова фінішувала другою у групі з Шотландією, Ірландією та Вірменією і не змогла вийти в елітний дивізіон. За нового формату "синьо-жовті" мали б ще один шанс на підвищення у класі, зігравши проти третьої команди дивізіону А.

Окрім того, певної зміни зазнала кваліфікація на чемпіонат Європи . УЄФА наголосив, що вона стане компактнішою. Команди будуть розбиті на 12 груп по 4 та 5 збірних. Вони, як і раніше, гратимуть у групах між собою вдома та на виїзді. Команди із груп по 5 збірних переважно починатимуть відбір у березні, у червні візьмуть старт збірні, які були зайняті у чвертьфіналах Ліги націй чи у стикових матчах за підвищення/пониження у класі.

Переможці груп Європейської кваліфікації отримають прямі путівки на Євро або чемпіонат світу, а володарі других місць або отримають прямі путівки, або братимуть участь у стикових матчах (разом із учасниками "стиків" за путівки на Євро з Ліги націй).

Зміни не торкнуться фінальної стадії Євро, у якій, як і раніше, братимуть участь 24 збірні.

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