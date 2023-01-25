Жеребкування фіналу чотирьох Ліги націй: визначились пари півфіналістів
Сьогодні, 25 січня 2023 року, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування фіналу чотирьох Ліги націй. Стали відомі півфінальні пари.
До стадії плей-офф пробились Хорватія, Іспанія, Італія та Нідерланди, які виграли свої групи у дивізіоні А. Господарем фіналу чотирьох обрали "помаранчевих". Жеребкування сформувало пари півфіналістів наступним чином:
Іспанія – Італія (14 червня, Роттердам)
Нідерланди – Хорватія (15 червня, Енсхеде)
Матч за третє місце і фінал відбудуться 18 червня в Енсхеде та Роттердамі відповідно. Ліга націй точно матиме нового переможця, оскільки тріумфаторами попередніх розіграшів були Португалія та Франція.
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