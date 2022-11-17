Лівий захисник Валенсії та збірної Іспанії Хосе Луїс Гайя травмував кісточку, інформує Marca. Гравець не зумів завершити останнє тренування, і тепер його участь у товариському матчі з Йорданією під питанням.

Іспанія оголосила заявку на ЧС-2022 – без Серхіо Рамоса і зірок Челсі та Ліверпуля

Проте після перших рентгенівських знімків лікарі збірної Іспанії налаштовані оптимістично. Повідомляється, що якщо Гайя не зможе зіграти у сьогоднішній зустрічі, то головний тренер команди Луїс Енріке не стане викликати іншого гравця на заміну, і вибере з тих гравців, які є у нього зараз.

Матч Йорданія – Іспанія відбудеться сьогодні, 17 листопада. Початок зустрічі – о 18:00 за Києвом.

"Отримає по вухах ще до матчу": унікальний випадок на ЧС-2022 – зіркові брати-одноклубники у різних збірних