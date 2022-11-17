Збірна Іспанії зазнає втрат: захисник травмував кісточку
Хосе Луїс Гайя отримав травму перед контрольним матчем із Йорданією.
Лівий захисник Валенсії та збірної Іспанії Хосе Луїс Гайя травмував кісточку, інформує Marca. Гравець не зумів завершити останнє тренування, і тепер його участь у товариському матчі з Йорданією під питанням.
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Проте після перших рентгенівських знімків лікарі збірної Іспанії налаштовані оптимістично. Повідомляється, що якщо Гайя не зможе зіграти у сьогоднішній зустрічі, то головний тренер команди Луїс Енріке не стане викликати іншого гравця на заміну, і вибере з тих гравців, які є у нього зараз.
Матч Йорданія – Іспанія відбудеться сьогодні, 17 листопада. Початок зустрічі – о 18:00 за Києвом.
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