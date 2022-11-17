Левый защитник Валенсии и сборной Испании Хосе Луис Гайя травмировал лодыжку, информирует Marca. Игрок не сумел завершить последнюю тренировку, и теперь его участие в товарищеском матче с Иорданией находится под вопросом.

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Тем не менее, после первых рентгеновских снимков врачи сборной Испании настроены оптимистично. Сообщается, что если Гайя не сможет сыграть в предстоящей встрече, то главный тренер команды Луис Энрике не станет вызывать другого игрока на замену, и выберет из уже имеющихся.

Матч Иордания - Испания состоится сегодня, 17 ноября. Начало встречи – в 18:00 по Киеву.

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