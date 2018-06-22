Заробляй на спортивних прогнозах на Scorezoo

Якщо ви шукаєте спосіб заробити на ваших знаннях в спорті, тоді у нас є хороші новини.

Інноваційна платформа для любителів спорту і ставок scorezoo.com проводить конкурси прогнозів з призовим фондом від 100$ і до 10 000$, причому для участі користувачеві досить просто зареєструватися на сайті і вибрати відповідний турнір.

Турніри відрізняються за розміром призового фонду, формі і тривалості. Проводяться денні, тижневі, місячні турніри, безкоштовні (фріроли), а також платні з мінімальним бай-іном. Ця платформа підійде як досвідченим гравцям, які не перший рік роблять ставки на спорт, так і новачкам, які отримують унікальну можливість "набити шишки" в ставках без фінансових втрат.

На Scorezoo можна робити ставки на футбол, теніс, хокей, баскетбол і навіть кіберспорт з актуальних коефіцієнтах відразу декількох букмекерських контор. У кожного користувача є особистий кабінет з детальною статистикою та історією. При бажанні учасники можуть перетворити свій профіль в повноцiнний блог, додаючи до ставок опис, фото і відео. Підписуйтесь на інших учасників і спілкуйтеся з ними.

Scorezoo – це не просто платформа для прогнозів на футбол та інші види спорту. Це беттінговая соціальна мережа і просто кращий сайт по конкурсам прогнозів з реальним призовим фондом.

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