Зарабатывай на спортивных прогнозах на Scorezoo

Если вы ищете способ заработать на ваших знаниях в спорте, тогда у нас есть хорошие новости.

Инновационная платформа для любителей спорта и ставок scorezoo.com проводит конкурсы прогнозов с призовым фондом от 100$ и до 10 000$, причем для участия пользователю достаточно просто зарегистрироваться на сайте и выбрать подходящий турнир.

Турниры отличаются по своему призовому фонду, форме и продолжительности. Проводятся дневные, недельные, месячные турниры, бесплатные (фрироллы), а также платные с минимальным бай-ином. В отдельных турнирах в зачет идут только одиночные ставки, в других – и экспрессы.

Эта площадка подойдет как опытным игрокам, которые не первый год делают ставки на спорт, так и новичкам, которые получают уникальную возможность "набить шишки" в ставках без финансовых потерь.

На Scorezoo можно делать ставки на футбол, теннис, хоккей, баскетбол и даже киберспорт по актуальным коэффициентам сразу нескольких букмекерских контор. У каждого пользователя есть личный кабинет с детальной статистикой и историей. При желании участники могут превратить свой профиль в настоящий блог, добавляя к ставкам описание, фото и видео. Подписывайтесь на других участников и общайтесь с ними.

Scorezoo – это не просто платформа для прогнозов на футбол и другие виды спорта. Это беттинговая социальная сеть и просто лучший сайт по конкурсам прогнозов с реальным призовым фондом.

Присоединяйтесь!