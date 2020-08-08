Теодорчик замість повернення в Динамо перейде в інший клуб – туди сватали Жерсона Родрігеса

Форвард Удінезе Лукаш Теодорчик, якого ЗМІ відправляли у Динамо, не повернеться до Києва.

Турецький Гезтепе близький до успішного завершення переговорів з італійським Удінезе щодо трансферу нападника Лукаша Теодорчика, повідомляє Fanatik.

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За інформацією видання, поляк уже домовився з Гезтепе про умови співпраці, наразі клубам залишилося узгодити всі деталі між собою. У 2018 році Удінезе заплатив за форварда 3,5 млн євро.

Додамо, що на початку літа Теодорчика пов'язували з поверненням у київське Динамо, за яке він виступав з 2014 по 2016 рік. Натомість, Гезтепе приписували інтерес до іншого нападника українського клубу – Жерсона Родрігеса.

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