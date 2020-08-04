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Жерсон Родрігес зухвало звернувся до власних хейтерів

23:10 - Читать на русском
Жерсон Родрігес зухвало звернувся до власних хейтерів
Жерсон Родрігес / Денис Руденко, FootBoom

Скандальний форвард київського Динамо Жерсон Родрігес відповів своїм ненависникам.

"Хейтери роблять мене сильнішим. Мені потрібно їх ще більше", – написав Родрігес у своєму Instagram, відповідаючи на критику з боку фанів.

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Нагадаємо, минулого літа Динамо придбало Жерсона за 2 млн євро у японського Джубіло Івата. Форвард мав серйозні проблеми з дисципліною, тому взимку приєднався до Анкарагюджю на правах оренди.

У турецькому клубі він провів 11 матчів, забивши 6 м'ячів і віддавши 2 асисти. Проте, через скандальну бійку з капітаном команди контракт Родрігеса був достроково розірваний. Наразі Жерсон тренується з Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Жерсон Жерсон Родрігес
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