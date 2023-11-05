Журналістка "Футбол 24" Ольга Любушкіна вирушила з чемпіонами України на матч 4-го туру ЛЧ і доповідає з місця подій.

Шахтар вирушив у Гамбург п'ятого листопада. Виїзд із Винників відбувся о 13:20 за київським часом. Команду в дорозі супроводжував проливний дощ.

Шахтар оголосив заявку на матч ЛЧ з Барселоною – поїхав навіть гравець, який не має права виходити на поле

На українському кордоні гравці Шахтаря вийшли з автобуса, щоб трішки розімʼяти ноги. Чигринський, Педрінью, Ракицький та тренер воротарів Пятов найдовше дихали свіжим повітрям. Спортивний директор Даріо Срна засліплював променистою усмішкою, але було помітно, що йому прохолодно. О 17:27 команда вирушила в аеропорт.

Шлях пролягав до Жешува, звідки донеччани мали вилетіли у Гамбург. Прибуття в німецький аеропорт було під загрозою зриву, оскільки озброєний чоловік увірвався на злітну смугу, взявши в заручники власну доньку. ЗМІ повідомляли, що він стріляв у повітря, кинув кілька коктейлів Молотова та заблокував своїм авто один із літаків.

Німецькі правоохоронці змогли врегулювати ситуацію лише майже через добу. Тож Шахтар вилетів у Гамбург о 19:50 за київським часом. Попри невизначеність з аеропортом, гравці донеччан були спокійними та зосередженими.

У понеділок, 6 листопада, відбудеться передматчева прес-конференція головного тренера Шахтаря Маріно Пушіча та Олександра Зубкова, яка запланована на 17:30 за київським часом, а о 18:00 пройде тренування команди.

Нагадаємо, що "гірники" мають три бали після першого кола групового етапу Ліги чемпіонів і перебувають на третьому місці. Барселона лідирує в групі з девʼятьма очками. Перший матч між Шахтарем та каталонцями в Іспанії завершився перемогою "блаугранас" із рахунком 2:1.

Усі фото Ольги Любушкіної

Шахтар здолав Динамо і відправив Луческу у відставку – Шапаренко знову вибув, Супряга зіграв в УПЛ уперше за 2 роки