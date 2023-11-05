Донеччани не без пригод розпочали свою подорож на єврокубкову гру 4-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони, яка відбудеться 7 листопада.

Шахтар у неділю, 5 листопада, вирушив на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони. Номінально домашній поєдинок проти "блаугранас" донеччани проведуть у Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон.

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"Гірники" автобусом зі Львова вирушать до Польщі, звідки вилетять до Німеччини літаком. Не виключено, що Шахтар буде змушений добиратися до місця дислокації не напряму, а через Бремен або Ганновер у зв'язку з закриттям аеропорту у Гамбурзі. Остаточного рішення щодо конкретного міста ще немає.

Нагадаємо, напередодні невідомий виїхав автомобілем на злітну смугу летовища, зламавши ворота охорони, зробив декілька пострілів та кинув кілька коктейлів Молотова. В заручниках у чоловіка – його 4-річна донька.

До слова, поєдинок між Шахтарем та Барселоною відбудеться у вівторок, 7 листопада. Початок зустрічі о 19:45. Після 3-х турів лідирує у групі F Барселона з 9-ма очками, Порту з 6-ма пунктами другий, Шахтар з 3-ма балами третій. Антверпен без очок замикає квартет.

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