Шахтар визначився зі списком футболістів для матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

До Німеччини вирушили 26 гравців, серед яких три воротарі, інформує прес-служба "гірників".

Барселона оприлюднила заявку на матч ЛЧ проти Шахтаря – дві зірки не допоможуть "блаугранас"

Полетів і захисник Юхим Конопля, хоча він відбуватиме дискваліфікацію через перебір жовтих карток. У лазареті залишаються Іван Петряк, Лассіна Траоре, Артем Бондаренко та Олег Очеретько. Шахтар перебуває у чудовому настрої після перемоги над Динамо.

Додамо, що зустріч підопічних Пушіча проти Барселони відбудеться 7 листопада, початок о 19:45. Попередня гра завершилася поразкою донеччан 1:2. Після 3 турів Шахтар має 3 очки, а у Барси максимум.

Шахтар втримав перемогу над Динамо у Класичному – Шапаренко знову травмувався, Супряга зіграв в УПЛ вперше за два роки