Шахтар оголосив заявку на матч ЛЧ з Барселоною – поїхав навіть гравець, який не має права виходити на поле
Шахтар визначився зі списком футболістів для матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти Барселони.
До Німеччини вирушили 26 гравців, серед яких три воротарі, інформує прес-служба "гірників".
Барселона оприлюднила заявку на матч ЛЧ проти Шахтаря – дві зірки не допоможуть "блаугранас"
Полетів і захисник Юхим Конопля, хоча він відбуватиме дискваліфікацію через перебір жовтих карток. У лазареті залишаються Іван Петряк, Лассіна Траоре, Артем Бондаренко та Олег Очеретько. Шахтар перебуває у чудовому настрої після перемоги над Динамо.
Додамо, що зустріч підопічних Пушіча проти Барселони відбудеться 7 листопада, початок о 19:45. Попередня гра завершилася поразкою донеччан 1:2. Після 3 турів Шахтар має 3 очки, а у Барси максимум.
Шахтар втримав перемогу над Динамо у Класичному – Шапаренко знову травмувався, Супряга зіграв в УПЛ вперше за два роки