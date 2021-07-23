"Справжній трилер. Вважаю, що це був чудовий матч, який сподобався публіці. Хочу подякувати кожному нашому вболівальнику. Ваша підтримка надала нам силу і віру, допомогла повести в рахунку проти сильної команди.

КуПС – Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ворскла – якісний суперник. У їхньому складі багато хороших і сильних гравців. Знали, що у нас будуть свої моменти, потрібно буде лише ними скористатися. На жаль, пропустили два необов'язкові голи, але це футбол.

Футболісти виконали план на гру. Єдине, що мені не сподобалося – початок другого тайму. Майже 10 хвилин ми практично не торкалися м'яча і ніяк не впливали на те, що відбувається на полі. Після двох пропущених голів ми повернулися у гру і нівелювали перевагу суперника", – цитує Валакарі офіційний сайт фінської команди.

Нагадаємо, поступаючись по ходу зустрічі, КуПС зумів на шостій доданій хвилині заштовхати м'яч у ворота Ворскли після кутового і зрівняти рахунок. Матч-відповідь відбудеться у Полтаві 29 липня.

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