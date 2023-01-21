Туринський гранд опублікував заяву щодо зняття 15 залікових балів з команди у чемпіонаті Італії. З таким рішенням клуб не погоджується.

Напередодні Федеральний суд Італії ухвалив рішення позбавити "Стару синьйору" 15 пунктів у Серії А за фінансові махінації, зокрема неправдиву звітність й завищення сум трансферів з метою отримання приросту капіталу.

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"Ювентус очікує публікації причин відповідного рішення та оголошує про подачу апеляції до Комісії спортивних гарантій відповідно до положень Кодексу спортивної справедливості", – йдеться у заяві клубу.

Через зняття залікових балів команда Массіміліано Аллегрі, яка йшла третьою з 37 пунктами, опустилась на 10 місце Серії А. Окрім цього, низка колишніх керівників і один теперішній (спортдир Федеріко Черубіні) отримали тривалі відсторонення від футбольної діяльності в Італії.

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