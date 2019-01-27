Ювентус в нелогичном матче вырвал победу у Лацио

В центральном матче 21 тура Серии А Ювентус едва не потерял очки, на последних минутах обыграв Лацио.

Чемпионат Италии 2018/19, 21 тур

Лацио – Ювентус – 1:2

Голы: Джан, 59, (аг) – Канселу, 74, Роналду, 89, (пен)

Лацио классно начал матч, сразу прижав Ювентус к воротам и буквально съев центр поля, в котором у туринцев выпадали все опорники. Первый момент возник после розыгрыша углового, когда Уоллес не сумевший удачно пробить. А вот Ювентус впервые выбрался на чужую половину с атакой на целых 20 минуте, "орлы" отрезали от мяча Роналду и Косту, которые могут разогнать атаки "старой синьоры". Лацио же имел два супершанса ближе к концу первого тайма. Сначала Пароло остался абсолютно свободным на линии штрафной и пробил с разворота, но Щенсны классно среагировал. А чуть позже Ругани неудачно сбросил мяч, Иммобиле воспользовался этим и перекинул вратаря, однако Даниэле сумел исправить свою же ошибку, выбив круглого с линии ворот.



Во втором тайме Ювентус вышел более агрессивным и захватил инициативу, однако римляне постепенно вернули себе мяч и таки смогли открыть счет. После подачи с углового Милинкович-Савич пытался добраться до мяча, но не сумел. Этого не ожидал Джан, от головы которого мяч и оказался в воротах Щенсны. Лацио имел еще два момента, но удар Альберто немного не попал в девятку через рикошет, а Иммобиле пробил выше при выходе один на один. Ювентус моментов почти не имел, однако же сравнял счет. Бернардески прорвался по левому флангу и прострелил, Дибала пробил в касание и Стракоша отбил мяч в сторону, прямо на свободного Канселу. А уже на последних минутах Канселу упал в штрафной после того, как его придержал Лулич и судья без колебаний назначил пенальти. Криштиану ударом с отметки принес достаточно нелогичную победу, ведь Лацио в течение всей игры выглядел намного лучше.



Таким образом, Ювентус набрал уже 59 очков и остается на первом месте с солидным отрывом, Лацио с 32 пунктами опустился аж на 8 место.