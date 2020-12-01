"Ювентус – це хороша команда, вони грають у себе вдома. Звісно, їм потрібно більше часу, щоб відпрацювати усі механізми гри, адже відбулося багато змін. Але я упевнений, що футболісти зможуть показати хорошу гру та проявити талант.

Ювентус – Динамо: передматчева прес-конференція Андреа Пірло

Яка різниця між Ювентусом Пірло і Ювентусом Конте? На даний момент Ювентус може грати по-новому, що навіть може дозволити їм виграти Лігу чемпіонів. На поле вийдуть футболісти, які дуже вміло грають. Втім, у них є проблеми, як і в усіх інших. Зокрема, команду ослабив COVID-19, плюс грати без глядачів дуже складно. Втрачати футболістів після кожної гри непросто, але колись усе це закінчиться, і Ювентус повернеться як одна з топ-команд світу.

Чи приділятимемо Роналду особливу увагу? Звичайно, Роналду дуже важливий для туринців, його присутність "запалює" усю команду. Він харизматичний, має дуже великий досвід, його поважають, як Ібрагімовіча у Мілані, Мессі у Барселоні чи Лєвандовскі в Баварії. Це той гравець, який не може не брати участь у грі команди. Повторюся, він дуже важливий для Ювентуса. Завдяки тому, що Роналду робить на полі, уся команда почувається впевненіше.

Ювентус – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Італійський чемпіонат залучає багато нових, якісних гравців, через це за ним завжди цікаво спостерігати, як за англійською Прем’єр-лігою чи іспанським чемпіонатом. Я переконаний, що італійський футбол є одним із найвизначніших у світі", – цитує Луческу офіційний сайт киян.

Нагадаємо, матч Ювентус – Динамо Київ пройде 2 грудня о 22:00. Після 4-х турів туринці набрали 9 очок та оформили вихід у плей-офф. У киян лише 1 пункт – стільки ж у Ференцвароша, який наступного тижня приїде до столиці України на поєдинок 6-го туру ЛЧ.

ЛЧ: грандіозна інтрига навколо Шахтаря, справжня "група смерті", Динамо та Ребров чекають подарунків, а Зінченко – шансу